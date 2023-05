Aime Simone considère Oh Glory comme son premier album

«Mon but n’est pas de mettre tout le monde d’accord, mais d’ouvrir les discussions», confie Aime Simone, qui ne désire pas donner son âge. Idan Barazani

Aime Simone a été découvert en 2020 avec le hit «Shining Light», qui figurait sur «Say Yes, Say No», disque où les sonorités rock, punk, trap, reggaeton ou encore techno se croisaient brillamment. Le Français est de retour avec «Oh Glory», galette à la production très subtile. «Say Yes, Say No» était une sorte d’esquisse de mon œuvre. Je l’ai faite en trois mois à Berlin, c’était une mixtape. «Oh Glory» est mon véritable premier album. J’ai travaillé trois ans dessus. Je suis allé très loin dans l’exploration des sonorités. Je suis allé chercher dans les extrêmes. Mon style, c’est la post-pop. Là, on est en plein dedans, pour sûr», explique le chanteur.

La pochette de «Oh Glory».

Si la musique de l’artiste est intrigante, la pochette de «Oh Glory» l’est tout autant. «Lorsque l’Intelligence Artificielle est arrivée sur le marché, on a sauté sur l’occasion avec ma compagne (l’artiste américaine Sonja Fix). De manière scientifique et mathématique, on allait pouvoir créer un cliché qui tienne compte d’absolument toutes mes références», se souvient Aime Simone. Pour générer la pochette, l’IA a été nourrie avec, entre autres, une kyrielle de photos et de vidéos du chanteur, d’illustrations trash post-soviétiques, de Tumblr dans les années 2010 et de la Belle Époque parisienne. «Ça a été un très long processus. L’IA a généré 2000 images. On en a gardé une que l’on a retravaillée. Finalement, ce n’est pas une pochette qui a été faite par l’IA. C’est une pochette qui a été faite en collaboration avec l’IA», nuance-t-il.