L’IA pourrait se charger des préliminaires sur Tinder

La promesse est peut-être trop belle. Le service CupidBot assure à ses clients, moyennant un abonnement mensuel de 15 dollars, «d’obtenir plusieurs rendez-vous par semaine sur Tinder en ne faisant absolument rien». L’algorithme de l’IA «swipera sur les filles qui sont juste votre type et travaille constamment pour obtenir des “matches” de haute qualité», puis un chatbot s’entretient avec les femmes, jusqu’à ce qu’elles acceptent d’aller à un rendez-vous et de convenir d’une heure et d’un lieu de rencontre. La date est ensuite ajoutée au calendrier de l’utilisateur de CupidBot, vante son site web.