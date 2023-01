Intelligence artificielle : L’IA prête à parler à votre place

Avec l’aide de Meta

Pour que VALL-E génère un bon résultat, l’échantillon de trois secondes doit cependant correspondre étroitement à une voix qui a servi à alimenter l’apprentissage des algorithmes. Il y en a déjà un certain nombre, puisque Microsoft a puisé dans une bibliothèque audio constituée par Meta (ex-Facebook). Appelée LibriLight, elle contient quelque 60’000 heures de discours en anglais de plus de 7000 locuteurs, principalement tirés de plateforme de livres audio LibriVox appartenant au domaine public. Pour former VALL-E, Microsoft s’est aussi tourné vers Meta et sa technologie de compression des fichiers audio appelée EnCodec et annoncée en octobre 2022.