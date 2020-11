Cameroun : L’IA promet de mener la vie dure aux braconniers

L’analyse automatisée d’enregistrements de coups de feu pourrait rendre plus efficace le combat pour la préservation des espèces menacées dans le monde.

Photo by Nam Anh on Unsplash

À ce jour, les défenseurs de la faune s’appuyaient sur des pièges photographiques pour suivre les braconniers. Les pièges sont activés en cas de mouvements et limités à une faible distance. Les capteurs acoustiques ont eux non seulement l’avantage de détecter des incidents plus loin à la ronde, et dans un rayon de 360 degrés, mais ils coûtent également moins cher. À quelque 70 fr. le capteur, cela reste néanmoins un investissement pour la société zoologique, qui doit procéder à des récoltes de fonds.