Football féminin - Lia Wälti a été «majestueuse» avec Arsenal

Un superbe assist et une performance qui lui ont valu des louanges sur les réseaux sociaux: Lia Wälti, ménagée lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, a retrouvé sa meilleure forme avec Arsenal, lors du succès dimanche contre Birmingham (4-2). «Elle a été majestueuse, elle a fait circuler le ballon rapidement et a dicté le rythme au sein de l'équipe», a tweeté un internaute, rejoignant les propos de l'entraîneur d'Arsenal la semaine dernière sur la capitaine de la Nati. «Ses performances depuis fin janvier sont brillantes, analyse Jonas Eidevall. Elle joue un rôle essentiel dans la performance collective, tant dans la construction du jeu qu'en phase défensive».

Outre son magnifique assist sur le 4e but londonien signé Caitlin Foord, la performance de la plaque tournante d’Arsenal – leader du championnat avec 8 points d’enfance mais trois matches en moins – a été saluée pour ses passes entre les lignes dans le camp adverse, son jeu des deux pieds lui permettant de donner beaucoup de variété au jeu, et son apport offensif.

Tensions dans le vestiaire du PSG

Grand favori après avoir éliminé Lyon au tour précédent, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Les Parisiennes se sont imposées 1-3 contre Montpellier. D’une superbe frappe dans la lucarne, Kheira Hamraoui a marqué son premier but depuis son agression qui avait fait couler beaucoup d’encres. Dans la soirée du 4 novembre, la Française de 32 ans avait été attaquée dans sa voiture par deux individus cagoulés et rouée de coups sur les jambes avec une barre de fer, alors qu’elle était en compagnie de sa coéquipière Aminata Diallo, pas du tout menacée lors de ces violences. Cette dernière, soupçonnée dans un premier temps, a rapidement été innocentée. Alors que les motifs qui entourent cette attaque restent obscurs, le feu ne s’est pas éteint dans le vestiaire parisien. Selon le site spécialisé «soccerdonna», plusieurs joueuses souhaiteraient quitter la capitale d’ici la fin de l’année, dont Aminata Diallo (non sélectionnée pour ce match) et Marie-Antoinette Katoto, qui, lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, avait dédicacé un but à Diallo.