Football féminin - Lia Wälti et Arsenal règnent sur le championnat anglais

Action Images via Reuters

Vicky Losada et City n’ont jamais trouvé la solution contre Lia Wälti et les Gunners.

Arsenal a frappé un grand coup dimanche lors de la 3 e journée de Women’s Super League, l’équivalent de la Premier League. Les Londoniennes, avec Lia Wälti et Noëlle Maritz, ont explosé Manchester City 5-0. Après avoir battu le champion en titre Chelsea, lors de la première journée (3-2), les Gunners ont cette fois corrigé les deuxièmes du dernier exercice et occupent la première place du classement, avec une meilleure différence de buts que Tottenham (+10 à +3). La capitaine de l’équipe de Suisse a notamment réussi une magnifique ouverture sur le 3-0 (vidéo ci-dessus).

Les Mancuniennes avaient pourtant largement dominé le début de match – 75% de possession de balle après 15 minutes – mais une passe en retrait totalement manquée d’Alanna Kennedy a permis à Arsenal d’ouvrir le score par la Néerlandaise Vivianne Miedema (10e), auteure de son 20e but en 13 matches depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues (club et équipe nationale). Les Gunners ont ensuite doublé la mise sur une action initiée par Lia Wälti. La capitaine de l’équipe de Suisse a pu servir entre les lignes Miedema, qui a dévié en une touche pour Kim Little, dont le tir a fait mouche (23e).