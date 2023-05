Lia Wälti prolonge à Arsenal

«Ce club veut dire tellement pour moi»

«C’est un moment spécial pour moi de pouvoir conjuguer mon avenir avec celui d’Arsenal, a apprécié la joueuse. Je suis très heureuse et excitée que l’aventure continue. Ce club veut dire tellement pour moi… Je m’y suis sentie comme à la maison dès le moment où je suis arrivée en Angleterre et, au cours de toutes ces années, on a construit un lien fort entre ce club et la communauté autour de lui.»