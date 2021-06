Angleterre : Liam Payne a rompu ses fiançailles

Le chanteur et Maya Henry se sont séparés. Liam a avoué qu’il n’était «pas très doué en relations».

Liam Payne est de retour sur le marché des célibataires. Il vient de se séparer de sa fiancée, Maya Henry, 20 ans, comme il l’a annoncé dans le podcast «The Life Of A CEO», lundi 7 juin 2021. Se voulant sincère, le chanteur de One Direction a admis qu’il était responsable de cette rupture. «Maintenant plus que jamais, je suis déçu de moi-même de continuer à blesser les gens. Je n’ai jamais été très doué en relations, a-t-il confié. Je dois travailler sur moi avant de me mettre avec quelqu’un.»