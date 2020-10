Royaume-Uni : Liam Payne sort un nouveau titre pour Noël

Le Britannique a annoncé via TikTok que le single «Naughty List» arriverait le 30 octobre 2020. Ce n’est pas la première fois que le chanteur sort un morceau pour les fêtes.

Liam Payne remet ça. Après «All I Want (For Christmas)» en 2019, Liam Payne a, à l’image de bon nombre d’autres artistes d’ailleurs, de nouveau été inspiré par la magie que Noël dégage. Le chanteur révélé par le boysband One Direction a annoncé sur TikTok qu’il sortirait «Naughty List» le 30 octobre 2020. «J’ai un nouveau titre. Et c’est une chanson de Noël», a dit Payne sur le réseau social en présentant un extrait du morceau.