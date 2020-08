Soul

Lianne La Havas: un disque personnel du début à la fin

La chanteuse cartonne avec un album qui porte son nom. Logique, c’est le plus intime de sa carrière

«Je suis tombée amoureuse, j’ai vécu une rupture, j’ai déménagé, j’ai eu 30 ans. J’ai eu des changements dans ma vie privée et j’ai mûri. Vous pouvez entendre tout ça dans l’album. C’est celui qui me représente le mieux», a raconté cette grande fan de Lauryn Hill à «Numéro». Si cette galette est si personnelle, c’est aussi parce que la chanteuse de soul, repérée au même titre qu’Adele via le concours BBC Sound of, a tout fait toute seule, de l’écriture à la production en passant par la réalisation de certains clips: «Je voulais aller plus loin dans ma manière de faire de la musique au sens large. J’adore ce que j’ai fait auparavant, mais je n’étais pas complètement satisfaite.»