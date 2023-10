Un journaliste mort et des blessés après une frappe israélienne au Liban

Israël a frappé la frontière libanaise

Plus tôt dans la journée, l’armée israélienne avait bombardé les abords de plusieurs localités frontalières dans le sud du Liban, après une explosion sur la barrière séparant les deux pays, selon des sources sécuritaires et un correspondant de l’AFP. Une source sécuritaire libanaise avait fait état d’une «tentative d’infiltration» à partir du Liban. Des échanges de tirs ont eu lieu à la frontière après cette tentative, selon al-Manar, la chaîne du Hezbollah libanais.

L’armée israélienne a pour sa part annoncé avoir procédé à des tirs d’artillerie sur le territoire libanais après «une explosion sur la barrière frontalière». Les bombardements israéliens avaient déjà touché les abords des villages de Dhayra et Aalma ech-Chaab, selon des correspondants de l’AFP sur place. En début de soirée, le Hezbollah a indiqué dans un communiqué avoir répondu «aux agressions israéliennes vendredi après-midi», en visant «plusieurs positions israéliennes».

«Équilibre de la terreur»

L’«équilibre de la terreur» prévaut depuis la guerre de 2006 entre le Hezbollah et Israël, qui a fait plus de 1200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, militaires pour la plupart.