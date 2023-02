Scandale financier : Liban: des millions détournés de la banque centrale se trouvent en Suisse

Le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), son frère Raja et son ancienne assistante Marianne Hoayek sont notamment poursuivis au Liban pour «détournement de fonds publics» et «blanchiment d’argent», avait indiqué une source judiciaire jeudi. Riad Salamé nie catégoriquement toutes les accusations à son encontre. Malgré les nombreuses plaintes, convocations, enquêtes et une interdiction de voyager émise à son encontre, il refuse de se présenter devant la justice.