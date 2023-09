Liban: Quatre morts lors d’affrontements dans un camp palestinien

Après une nuit relativement calme, les combats ont repris samedi, selon un correspondant de l’AFP à Saïda qui a entendu des bruits d’armes automatiques et de roquettes.

Ils ont causé la mort de «deux personnes du Fatah» et d’un islamiste, alors qu’un «civil a péri après avoir reçu une balle perdue» à l’extérieur du camp, a rapporté l’agence de presse officielle libanaise NNA, faisant par ailleurs état de dizaines de blessés.

Abbas interpellé

«Ce qui arrive ne sert pas du tout la cause palestinienne et constitue une grave offense à l’État libanais» et la ville de Saïda, a déclaré le Premier ministre libanais Najib Mikati au président palestinien Mahmoud Abbas lors d’un appel téléphonique, selon un communiqué du bureau du Premier ministre libanais.