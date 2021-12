Nature : Libellules et demoiselles meurent faute d’habitat

L'organisation UICN a alerté jeudi sur la nécessité de protéger les zones humides, qui abritent une riche biodiversité dont des libellules, car 16% d'entre elles risquent de disparaître.

Les libellules et les demoiselles (photo) sont particulièrement sensibles aux changements de leur environnement. Getty Images/iStockphoto

Les libellules et demoiselles se meurent, victimes de la disparition des zones humides, l’habitat naturel de ces élégants insectes aux couleurs chamarrées dont au moins 1/6ème des espèces risquent de s’éteindre, a mis en garde jeudi l’Union internationale pour la conservation de la nature. C’est la première fois que l’UICN fait un état des lieux des 6016 espèces de libellules et demoiselles (les odonates) répertoriées dans le monde.

L'organisation estime que 16% d’entre elles sont menacées d’extinction, dans une mise à jour de sa liste rouge qui est un inventaire mondial de l’état de conservation de la faune et de la flore. «En mettant ainsi en lumière les pertes de libellules dans le monde, la liste rouge souligne la nécessité urgente de protéger les zones humides et la riche biodiversité qu’elles abritent», estime le directeur général de l’UICN, Bruno Oberle. «Ces écosystèmes disparaissent trois fois plus vite que les forêts partout dans le monde», prévient-il.

Nécessaires zones humides

Entre 1970 et 2015, on estime que 35% des zones humides dans le monde (lacs, rivières, marais ou encore zones côtières ou marines) ont disparu, selon un rapport de la Convention de Ramsar des zones humides. Si les zones humides peuvent souvent paraître hostiles à l’homme, «elles fournissent des services essentiels», insiste M. Oberle, soulignant: «Elles stockent le carbone, nous donnent de l’eau propre et de la nourriture, nous protègent des inondations et sont l’habitat d’une espèce connue sur 10 dans le monde.» Les odonates sont ainsi un excellent indicateur de la santé des zones humides.

Très sensibles

Libellules et demoiselles sont «très, très sensibles aux changements dans l’environnement. Et elles servent donc de signal d’alarme sur ce qui se passe dans les zones humides à travers le monde», a expliqué à l’AFP, Craig Hilton-Taylor, chargé de la «liste rouge» à l’UICN. En raison d’un manque de données sur un certain nombre des espèces évaluées, il est impossible de dire si elles sont en danger ou non, mais il craint que 40% des espèces puissent, de fait, être classées comme menacées.

La menace de l'huile de palme

La situation est particulièrement dégradée en Asie du Sud et du Sud-Est, où plus d’un quart des odonates sont menacées, victimes notamment du défrichement et de l’assèchement pour faire place à des plantations d’huile de palme. En Europe et en Amérique du Nord, ce sont les pesticides et les polluants ainsi que le changement climatique qui sont les plus grandes menaces pour ces insectes.

Prédateurs de moustiques

«Le changement climatique est un facteur clé, rappelle M. Hilton-Taylor, parce qu’il provoque des sécheresses qui ont un effet dévastateur sur leur habitat.» Or, les libellules sont aussi un prédateur important des moustiques et autres mouches vecteurs de maladies.

40'000 espèces menacées

La liste rouge, qui est un document de référence de 142'577 espèces, faune et flore confondues, a franchi pour la première fois le cap des 40'000 (40'084) espèces menacées d’extinction. Si certaines espèces semblent reprendre du poil de la bête et ont été placées dans des catégories comme moins exposées, un nombre plus important est au contraire davantage menacé.