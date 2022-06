Afghanistan : Libération de cinq Britanniques qui étaient détenus par les talibans

Ils s’étaient rendus dans le pays, contrairement aux recommandations de voyage du gouvernement britannique.

Ils étaient en voyage

«Nous apprécions la libération par l’actuelle administration d’Afghanistan de cinq ressortissants britanniques qui étaient détenus», a indiqué un porte-parole du ministère, sans préciser quand et dans quelles circonstances ces cinq personnes avaient été détenues.

Ces cinq Britanniques n’avaient aucun rôle dans le travail du gouvernement britannique en Afghanistan et se sont rendus en Afghanistan, contrairement aux recommandations de voyage du gouvernement. C’était une erreur» a-t-il ajouté dans un communiqué. Le Royaume-Uni a indiqué «regretter cet épisode» et a présenté, au nom des familles des détenus, des «excuses» pour «toute infraction à la culture, aux coutumes ou aux lois afghanes».

Un compromis

Un haut responsable taliban a expliqué au Post que ces britanniques «ont été arrêtés pour avoir enfreint la loi et violé la culture afghane», sans pouvoir donner plus de détails. Il a ajouté que leur libération était le fruit d’un «compromis» avec les Etats-Unis et l’Angleterre, refusant d’élaborer.