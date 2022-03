Amérique latine : Libération de deux Américains au Venezuela

Deux Américains, dont un ancien cadre de Citgo condamné pour corruption, ont été libérés de prison mardi, après la visite d’émissaires de Washington.

Deux Américains, dont un des «Citgo 6», six anciens cadres de Citgo, filiale basée aux États-Unis de la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, condamnés pour corruption, ont été libérés de prison mardi, après la visite surprise d’une délégation américaine à Caracas ce week-end.

Les six hommes --cinq Vénézuéliens naturalisés Américains et un Vénézuélien ayant sa carte de résident américain --, vivent depuis leur arrestation en 2017 au gré des fluctuations des relations entre Caracas et Washington.