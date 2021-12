RDC : Libération de deux humanitaires du CICR enlevés le 30 novembre

Deux ingénieurs d’un projet «adduction d’eau et habitat» se rendaient de Goma à Sake quand, en cours de route, ils avaient été kidnappés par des hommes armés.

Deux travailleurs humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge qui avaient été enlevés le 30 novembre à la périphérie du parc des Virunga, dans l’est de la RDC, ont été libérés, a-t-on appris samedi auprès du CICR. «Nous sommes soulagés du retour de nos collègues et nous nous réjouissons qu’ils puissent retrouver leurs familles. C’est la fin de leur calvaire», a indiqué à l’AFP Rachel Bernhard, cheffe de délégation du CICR en République démocratique du Congo, sans plus de précisions sur les conditions de leur libération.

«Nous tenons à rappeler que cet enlèvement, et toute attaque à l’encontre de personnels humanitaires, peuvent mettre en péril des activités vouées à venir en aide à des communautés déjà durement touchées par le conflit», a-t-elle souligné.

Un porte-parole du CICR avait annoncé le 30 novembre que deux équipes d’un projet «adduction d’eau et habitat» se rendaient de Goma à Sake (27 km) quand, en cours de route, elles avaient été arrêtées par des hommes armés. Dans le convoi de six personnes, deux ingénieurs du CICR – un Congolais et un étranger – avaient été kidnappés.