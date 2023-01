Explosion de Beyrouth : Libération de l’ensemble des personnes arrêtées depuis 2020

L’explosion de 2020 a ravagé le port de Beyrouth et ses environs.

«Rébellion contre la justice»

Le juge Tarek Bitar, qui avait décidé lundi de reprendre son enquête suspendue pendant 13 mois en raison de pressions politiques, est poursuivi pour «rébellion contre la justice», et «usurpation de pouvoir», a précisé le procureur Ghassan Oueidate. Il est en outre frappé d’une interdiction de quitter le territoire libanais, a ajouté le procureur général près la Cour de cassation. Tarek Bitar est appelé à comparaître jeudi matin, selon un responsable judiciaire ayant requis l’anonymat.

Le procureur a également ordonné la libération des 17 personnes détenues sans jugement depuis la gigantesque explosion le 4 août 2020, qui avait fait plus de 215 morts et dévasté des pans entiers de la capitale. Parmi ces 17 personnes figurent un ressortissant américain ainsi que les directeurs des douanes et du port.