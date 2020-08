Environnement Libération de millions de moustiques génétiquement modifiés

Afin de réduire le nombre d’insectes porteurs de maladies graves, la Floride va lâcher 750 millions de moustiques génétiquement modifiés.

Réduire la population de femelles

Les mâles sont porteurs d’une protéine qui tue toute progéniture femelle avant que le stade adulte, à partir duquel la ponte est possible, ne soit atteint. Eux se nourrissent principalement de nectar et de sève et continueront de survivre et de transmettre les gènes.