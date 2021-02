Algérie : Libération de plus de 30 détenus d’opinion

Le journaliste Khaled Drareni ainsi que 32 autres détenus d’opinion ont été libérés vendredi en Algérie à la faveur d’une grâce présidentielle

Le journaliste algérien Khaled Drareni , condamné à deux ans de prison et devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse, a été libéré vendredi.

Plus de 30 détenus d’opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés vendredi à la faveur d’une grâce présidentielle accordée à trois jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Hirak.

Des photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux ont montré des détenus retrouvant leurs proches dans plusieurs régions dont celle de Koléa à l’ouest d’Alger, ou familles et journalistes ont attendu toute la journée la libération des prisonniers.

Symbole

Parmi les personnes libérées de Koléa figure Khaled Drareni, condamné à deux ans de prison en septembre dernier et devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie.

«Il est libre», a déclaré à l’AFP Abdelghani Badi, l’un des avocats du correspondant en Algérie de la chaîne TV5 Monde et de Reporters sans frontières, en précisant qu’il s’agissait d’une mesure de «liberté provisoire».

«Pas suffisant»

Dans son discours à la nation jeudi, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré: «Le +Hirak béni+ a sauvé l’Algérie. J’ai décidé d’accorder une grâce présidentielle (…) Entre 55 et 60 personnes rejoindront leurs familles» d’ici vendredi soir. Selon le CNLD, quelque 70 personnes sont en prison en lien avec le Hirak et/ou les libertés individuelles.

«Le peuple n’est pas satisfait des décisions du gouvernement, nous voulons construire un pays indépendant et libre, et cette grâce est loin d’être suffisante», a réagi devant l’AFP Moussa Abdelli, un chauffeur de taxi de 57 ans.

Plusieurs militants ont par contre salué ces libérations alors que le pays est miné par une triple crise politique, économique et sanitaire.

Manifestations

Mardi, des milliers d’Algériens ont réclamé «la chute du régime» et «la libération des détenus d’opinion», à Kherrata (est), ville considérée comme le berceau du soulèvement inédit. Des manifestations ont également eu lieu vendredi à Khenchela et Sétif (est) et des appels à manifester lundi dans tout le pays circulent sur les réseaux sociaux.