Libye : Libération de Saadi Kadhafi, l’un des fils de Mouammar Kadhafi

Âgé de 47 ans, Saadi Kadhafi avait été jugé et acquitté en avril 2018 pour le meurtre en 2005 d’un ancien entraîneur du club de football. Il a été libéré dimanche.

Acquitté en 2018

Depuis, la Libye a sombré dans le chaos, marqué ces dernières années par l’existence de pouvoirs rivaux dans l’Est et l’Ouest sur fond d’ingérences étrangères. Malgré l’arrêt des combats en 2020 et la conclusion d’une trêve, suivis de mois de négociations pour trouver une solution au conflit, les divisions ont rapidement refait surface, et la tenue des élections devient de plus en plus hypothétique en l’absence d’un cadre constitutionnel censé les régir.