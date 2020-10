Sébastien Chadaud-Pétronin habitait en Ardèche (F) lorsque sa mère a été enlevée par «trois hommes en armes alors qu’elle sortait de son dispensaire pour rejoindre sa voiture», explique «L’illustré». À l’époque, il était conscient «qu’il y avait depuis plusieurs mois cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, en raison de la situation mouvante dans cette partie de l’Afrique». Mais sa mère était vigilante et appréciée de tous, ce qui tendait à le rassurer. Ancient fabricant de skis, dessinateur en génie civil, et éleveur des brebis avant de reprendre le restaurant L’Inter, le Français a dû, bien malgré lui, enfiler les casquettes d’enquêteur, négociateur et même espion, comme le relate «Le Temps». Une fois, poursuivi par des agents alors qu’il se rendait à un rendez-vous secret, il avait dû les semer en courant et se cacher dans une échoppe. «C’est le genre de choses qu’on voit à la télé, mais qu’on n’a pas envie de vivre en vrai.»