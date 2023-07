Otages: Libération des 16 employés de la police enlevés mardi au Mexique

«Je veux annoncer aux habitants du Chiapas et du Mexique que les 16 collègues du (secrétariat à la Sécurité et à la Protection citoyenne) enlevés ont été libérés cet après-midi», a déclaré le gouverneur sur Twitter. Des chaînes de télévision locales ont diffusé en direct les retrouvailles entre les personnes libérées et leurs familles. Certains employés montraient des signes de fatigue, a constaté l’AFP.