Nigeria : Libération des 23 derniers otages détenus depuis l’attaque d’un train

Les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque d’envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria ont retrouvé leur liberté, ont annoncé mercredi les autorités nigérianes dans un communiqué. Les autorités ont «obtenu la libération et pris en charge les 23 derniers passagers retenus en otage par les terroristes de Boko Haram à la suite de l’attaque du train Abuja-Kaduna», a déclaré le chef du comité d’action de l’état-major de la défense, Usman Yusuf. Contacté par l’AFP, le responsable de la sécurité de l’Etat de Kaduna Samuel Aruwan a lui aussi confirmé la libération des otages.

Huit personnes avaient été tuées et des dizaines enlevées le 28 mars lorsque des assaillants avaient fait exploser une bombe sur une voie ferroviaire et ouvert le feu sur le train reliant la capitale Abuja à Kaduna.

Instabilité

Le nord-ouest et le centre du pays le plus peuplé d’Afrique sont en proie à des groupes criminels qui attaquent quasi-quotidiennement des villages, volent du bétail et enlèvent sur les routes des personnalités locales ou des voyageurs contre rançon. Mais cette attaque extrêmement sophistiquée menée contre un train considéré jusqu’alors comme sur avait particulièrement choqué les Nigérians. Aucun groupe jihadiste n’a jusqu’à présent revendiqué cette attaque.