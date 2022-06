Haïti : Libération des 38 personnes enlevées vendredi par un gang haïtien

38 personnes ont été prises en otage vendredi matin par des membres d’un gang de la capitale Port-au-Prince. Elles ont toutes été libérées samedi.

«Les passagers qui avaient été kidnappés ont été libérés et les deux bus récupérés ce 11 juin», a déclaré sur Twitter l’association des propriétaires et des chauffeurs d’Haïti (APCH). L’APCH ne précise pas si une rançon a été exigée et versée aux ravisseurs. Les 36 passagers et les deux chauffeurs ont été pris en otage vendredi matin par des membres du gang de Village de Dieu, un des bidonvilles de la capitale.