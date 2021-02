Nigeria : Libération des 42 personnes enlevées il y a 10 jours

Les 42 personnes, dont 27 enfants, enlevées il y a dix jours dans une école du centre-ouest du Nigeria, ont été libérées, ont annoncé samedi les autorités locales. Vendredi, 317 jeunes filles ont également été enlevées dans le nord du pays.

«Les élèves, les professeurs et leurs proches du Collège des sciences de Kagara ont retrouvé la liberté et sont reçus par le gouvernement local», a annoncé sur twitter Abubakar Sani Bello, le gouverneur de l’Etat nigérian du Niger, l’une des régions minées par les groupes criminels appelés «bandits».

A la mi-février, des hommes armés avaient attaqué ce pensionnat public d’enseignement secondaire de Kagara, tuant un étudiant et emmenant avec eux 27 élèves, trois professeurs et 12 membres de familles du personnel. Les «bandits», comme les désignent les autorités, terrorisent les populations locales, mènent des kidnappings de masse contre rançon, enlevant désormais des enfants dans des écoles, pillent les villages et volent le bétail.