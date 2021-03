Birmanie : Libération du journaliste de la BBC, porté disparu depuis vendredi

Le correspondant du média britannique, disparu dans la capitale Naypyidaw vendredi, a été remis en liberté lundi, alors que les manifestations se poursuivent dans tout le pays.

Depuis le coup d’Etat du 1er février qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi , plus de 2600 personnes ont été arrêtées et quelque 250 tuées , selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Le bilan des victimes pourrait être plus lourd, souligne cette organisation locale de défense des droits de l’homme.

Manifestations de jour comme de nuit

Huit personnes ont été tuées et une cinquantaine d’autres blessées dimanche dans cette ville, régulièrement théâtre d’une féroce répression, a indiqué à l’AFP une source médicale. Des tirs d’armes automatiques ont pu être entendus dans un quartier jusque vers 23h00, heure locale. «Les gens étaient complètement effrayés et se sont sentis dans l’insécurité toute la nuit», a expliqué un médecin par téléphone à l’AFP.

Situation tendue à Rangoun

Sanctions

L’Union européenne doit sanctionner lundi 11 officiers impliqués dans la répression. Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà pris des initiatives similaires. Les voisins de la Birmanie élèvent aussi la voix au sein de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), à laquelle appartient la Birmanie et qui n’interfère habituellement pas dans les affaires d’un Etat membre.

L’Indonésie et la Malaisie ont appelé à une réunion d’urgence des dix pays de l’Asean pour discuter de la crise birmane. Le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan, entame lundi à Brunei – qui préside cette année l’Asean – une tournée qui le conduira aussi en Malaisie et en Indonésie.

Le groupe français d’électricité EDF a annoncé dimanche avoir suspendu un projet de barrage hydroélectrique en Birmanie, représentant un investissement de 1,51 milliard de dollars, à la suite du coup d’Etat. L’abandon de ce projet, situé dans l’Etat Shan, à l’est, et porté par un consortium qui compte EDF ainsi que le Japonais Marubeni et le Birman Ayeyar Hinthar, a été salué par les ONG Info Birmanie et Justice for Myanmar.