Afrique : Les militaires US libèrent un otage américain au Nigeria

Une opération de l’armé américaine a permis de libérer tôt samedi un Américain kidnappé au Niger et retenu en otage au nord du Nigeria.

Le ministre nigérien de la Défense, Issoufou Katambé, avait plus tôt annoncé à l’AFP la libération de cet otage, Philip Walton.

Il s’agit d’une «grande victoire à l’actif de nos forces spéciales», a tweeté le président Donald Trump, en lice pour un second mandat mardi, promettant des «détails à suivre».

Le raid a été mené par des soldats comptant parmi «nos combattants les plus courageux et les plus habiles», a salué le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo.