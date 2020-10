Iran : «Libération temporaire» pour la chercheuse Fariba Adelkhah

L’anthropologue franco-iranienne, détenue en Iran depuis juin 2019, a bénéficié samedi d’une permission de sortie sous le contrôle d’un bracelet électronique.

L’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, détenue en Iran depuis juin 2019, a bénéficié samedi d’une permission de sortie et reste à Téhéran avec sa famille sous le contrôle d’un bracelet électronique.

«Elle est maintenant avec sa famille à Téhéran. On ne nous a pas encore [donné] une date pour son retour en prison mais nous espérons que cette libération temporaire deviendra définitive», a ajouté l’avocat sans fournir plus de détails.

«Au titre des mesures sanitaires et dans le cadre d’une permission pour cause médicale, Fariba est sortie de prison ce samedi 3 octobre 2020 et a regagné son domicile personnel où elle est assignée à résidence, sous contrôle d’un bracelet électronique», a indiqué de son côté le comité de soutien de la chercheuse dans un communiqué.