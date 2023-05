Basketball: Libérée de prison il y a cinq mois, Brittney Griner a rejoué

Meilleure marqueuse du match

Au cours des cinq derniers mois, elle s'est entraînée et préparée pour redevenir l'intérieure dominante qu'elle était auparavant. Et pour ce match de reprise finalement largement perdu (94-71) par son équipe face aux Los Angeles Sparks, elle a plus que convaincu, terminant meilleure marqueuse (18 points à 7/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 contres). À chacune de ses actions, les fans des deux équipes ont encouragé bruyamment la joueuse de 32 ans, qui est aussi une figure de la communauté LGBT+.

«C'est un jour de joie, s'était félicitée dans son discours d'avant-match l'entraîneuse de Phoenix, Vanessa Nygaard. Tout au long de la saison dernière, j'ai commencé chaque conférence de presse en rappelant depuis combien de jours elle était partie. Et jusqu'au jour où nous avons appris qu'elle était sur le point de rentrer à la maison, personne ne pensait que cela allait se produire. C'était lourd tous les jours. Mais c'est formidable d'avoir ce match aujourd'hui (ndlr: vendredi). C'est un miracle qu'elle soit ici et tous ceux qui assisteront à ce match aujourd'hui seront témoins d'un miracle: elle est revenue d'une prison russe et joue à nouveau au basket dans la WNBA. C'est grâce à la force et à la volonté de tant de personnes que cela s'est produit.»