Cara Delevingne libérée de ses démons grâce à sa chérie

Cara Delevingne revient de loin. Après avoir suivi une cure de désintoxication en 2022 pour combattre son addiction à la drogue et à l’alcool, le top model voit enfin le bout du tunnel. «Cela n’a pas été facile, mais il n’y a jamais eu de moments où je me suis dit que ça n’en valait pas la peine. Je suis stable, je suis plus calme maintenant», confie la Britannique de 30 ans dans «Elle». De plus, le fait d’avoir pu parler de ses addictions lui a fait le plus grand bien. «J’avais l’impression de me cacher des gens qui m’admiraient. Je sens enfin que je peux être libre et pleinement moi-même», se réjouit-elle.