Guerre en Ukraine : Libérée, Tchernobyl est intacte, mais les soldats russes, eux, auraient été irradiés

Les troupes russes se sont retirées de la centrale après un mois d’occupation, sans faire de dégâts. Mais elles se sont exposées aux radiations en creusant des tranchées en zone contaminée, dit Kiev.

La centrale nucléaire de Tchernobyl n’a pas subi de dommages durant son occupation de quatre semaines par les troupes russes. Mais les soldats se sont exposés aux radiations, notamment en creusant des tranchées en zone contaminée, ont indiqué les autorités ukrainiennes vendredi. La centrale, site en 1986 de la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire lors de l’explosion d’un de ses réacteurs, a été libérée jeudi lors du retrait des forces russes de cette zone située au nord de Kiev.

«Tout l’équipement de la centrale de Tchernobyl fonctionne. Tous les systèmes de contrôle et de monitoring des radiations fonctionnent dans leur régime habituel», a déclaré le directeur de la centrale Valery Seïda, cité dans un communiqué de l’agence ukrainienne pour l’énergie atomique Energoatom. «La centrale fonctionne normalement», tant concernant le sarcophage qui recouvre le réacteur n° 4 accidenté, que les stockages de matière radioactive. Même si les soldats russes «ont emporté cinq des 15 conteneurs de pièces détachées pour la centrale», a-t-il dit.

Mais dans cette zone interdite lourdement contaminée par la catastrophe de 1986, les troupes russes se sont exposées à des doses probablement importantes de radiations, constatent les Ukrainiens. «L’épaisse poussière que leurs véhicules ont fait monter dans l’air et les particules radioactives qu’elle contient pourraient avoir facilement pénétré l’organisme des Russes par leurs poumons», a dit Valery Seïda. Pire, ils semblent y avoir creusé des tranchées dans la «forêt rousse», la zone la plus contaminée. «Il est donc tout à fait possible qu’ils aient subi des contaminations aux radiations considérables», selon Energoatom.