Médias

Liberté de la presse: la Suisse perd deux places

La Suisse passe du 6e au 8e rang dans le classement mondial de la liberté de la presse, mais elle reste un pays où les médias sont les mieux protégés.

La Suisse maintient en effet son score et reste dans la «zone blanche» des pays où la liberté de la presse est pleinement assurée. Elle y côtoie la Norvège, la Finlande et le Danemark, qui forment le trio de tête, et devance l'Allemagne de quelques places. Ses autres voisins sont à la traîne et dans la catégorie inférieure: l'Autriche arrive au 18e rang, la France au 34e et l'Italie au 41e.