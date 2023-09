Prix Sakharov: Mahsa Amini et Elon Musk proposés comme candidat

Mahsa Amini, devenue le symbole du mouvement des Iraniennes contre le port du voile après sa mort en 2022, et Elon Musk comptent parmi les personnalités proposées mercredi pour le prix Sakharov, plus haute distinction de l’UE pour les droits humains.

Les trois principaux groupes politiques du Parlement européen, le Parti populaire européen (PPE, droite), les Socialistes et Démocrates (S&D) et Renew Europe (centristes et libéraux) ont proposé de décerner ce prix récompensant la défense de la liberté de pensée à Mahsa Amini et au mouvement «Femme, Vie, Liberté», déclenché par son décès. Cette nomination fait donc figure de favorite.