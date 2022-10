La Chaux de Fonds/Pau (FR): Liberté pour le père des jumeaux en attendant un verdict sur l’extradition

Plusieurs avis de recherche ont déjà été émis concernant les enfants, au cœur d’une guerre sans merci entre leurs deux parents. Guardia Civil

Coincée entre la Suisse et l’Espagne, c’est la France qui était ce vendredi le théâtre d’une étape du feuilleton qui entoure l’enlèvement des jumeaux à La Chaux-de-Fonds la semaine dernière. La Cour d’appel de Pau devait décider du sort du père et de ses deux complices présumés, arrêtés dans les Landes samedi sur un mandat de la justice neuchâteloise. Selon l’avocat du papa Me Frédéric Hainard, convaincue qu’ils avaient plus intérêts à se battre pour les enfants qu’à fuir, la Cour a tranché vendredi en faveur d’une remise en liberté assortie d’un maintien sous contrôle judiciaire. Elle a cependant remis à la semaine prochaine sa décision la plus importante: celle d’une extradition vers la Suisse.

«Mon client demande l’annulation de l’extradition, rapporte Me Hainard. Nous avons plaidé avec succès le manque de garanties offertes par la Suisse pour un procès équitable, puisque la justice neuchâteloise a omis de respecter un avis de recherche européen émis par l’Espagne contre la mère pour soustraction de mineurs. Les enfants lui ont même été rendus alors qu’ils auraient dû être conduit en Espagne où aurait dû être rendue une nouvelle décision concernant leur garde.» A noter que les événements de cette semaine interviennent après déjà des années de combat juridique autour des jumeaux et un grand nombre de procédures ouvertes par les deux parents se disputant la garde et s’accusant mutuellement.

En début de semaine, l’avocat de la maman Me Olivier Peter rappelait toutefois que la garde en Suisse avait été confiée à la mère, et que les jumeaux étaient scolarisés et enregistrés en Suisse. Suite à la décision de ce vendredi, il a cependant refusé de réagir, indiquant respecter une demande de la curatrice des enfants, fortement chamboulés par les événements de ces derniers jours.