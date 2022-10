Genève: Liberté syndicale et protection des ouvriers «en danger»

Le Département cantonal des infrastructures (DI) assure qu’il n’y a de son côté «aucun dispositif visant à entraver l'accès aux chantiers pour les syndicats». Il estime que les discussions sur le futur règlement des chantiers concernent avant tout la relation entre les entreprises et les syndicats. Pour sa part, la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) n’a «jamais prescrit des interdictions d’accès ou d’informer les travailleurs». Son secrétaire général, Nicolas Rufener, assure que le patronat ne remettra pas en cause ce droit dans la future réglementation sur les chantiers: «Les syndicats pourront toujours s’y rendre, mais de manière encadrée. Informer, oui; contrôler, non. C’est là le travail des commissions paritaires (ndlr: elles regroupent employeurs et syndicats)». Selon la FMB, la colère d’Unia, du Sit et de Syna s’inscrit dans un «contexte de durcissement des relations avec les syndicats qui cherchent davantage le combat et sont moins constructifs, alors que les conditions de travail restent généralement bonnes sur les chantiers. Jeter systématiquement l’opprobre sur les employeurs ne fait que les braquer.»