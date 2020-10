Suisse : Liberty Global détient 81,98% de l’opérateur Sunrise

Suite à son offre publique d’achat, le géant anglo-saxon détient plus des 4/5e des actions du numéro deux helvétique des télécoms.

Sunrise et UPC Suisse affichent un chiffre d’affaires cumulé de 3,1 milliards de francs, et servent ensemble quelque 2,1 millions de clients dans la téléphonie mobile.

Via sa filiale UPC Suisse, premier câblo-opérateur de Suisse, le géant anglo-saxon Liberty Global détient 81,98% des droits de vote et actions de Sunrise, selon le résultat intermédiaire définitif à l’issue de son offre publique d’acquisition sur le numéro deux helvétique des télécoms. Dans le cadre de la transaction, pas moins de 37,1 millions de titres Sunrise lui ont été servis.

Annonce d’OPA le 12 août

Liberty Global avait annoncé son intention de s’emparer de Sunrise le 12 août, avec une offre valorisant le deuxième opérateur de Suisse à 6,8 milliards de francs. Au terme de son raid amical, Liberty Global entend lancer une procédure de retrait obligatoire, dite de squeeze-out, sur les éventuels titres Sunrise résiduels et de faire décoter l’entreprise.

Liberty Global s’était cependant réservé l’option de réintroduire en Bourse la future entité fusionnée – dont le nom reste pour l’heure inconnue – une fois mené à bien le processus d’intégration entre UPC et Sunrise. Les conséquences de ce processus, notamment en termes d’emplois ne sont pas non plus connues à ce stade.