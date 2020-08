Autriche «L’Ibiza des Alpes» sacrifie la fête pour sauver la prochaine saison

La station d'Ischgl, devenue l'hiver dernier un important foyer européen de contamination au coronavirus, a annoncé vendredi le «strict encadrement» la saison prochaine des «après-skis», ces rassemblements arrosés au pied des pistes ayant contribué à la propagation de la pandémie.

Dans le monde germanique, l'expression «après-ski» désigne la socialisation des vacanciers qui se retrouvent par centaines aux pieds des pistes après une journée de descente pour boire et faire la fête, près d'échoppes diffusant une forte musique populaire. Ces soirées joyeuses et insouciantes constituent un important argument touristique.

Or des milliers de vacanciers, notamment allemands et scandinaves, ont attrapé le coronavirus durant leur séjour dans la station début 2020 et l’ont ensuite importé à leur retour de congés, accé