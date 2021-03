Jooris: bientôt

Craig MacTavish ne dispose dès lors plus que de cinq étrangers contre six auparavant: deux défenseurs (Vladimir Roth et Mark Barberio) et trois attaquants (Cory Emmerton, Brian Gibbons et Charles Hudon). Le technicien perd donc cette précieuse flexibilité que lui offrait l’arrivée de Hudacek.