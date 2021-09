«Les amours d’Anaïs» - Libre d’aimer qui elle veut

Dans un registre attendu, très proche de son personnage dans l’autre comédie romantique «À trois on y va», , Anaïs Demoustier joue les femmes libres et vivantes, suivant ses pulsions et ses désirs, courant partout vêtue de ses petites robes printanières. Un rôle taillé pour elle. Sans casser de briques, «Les amours d’Anaïs» apporte un vent de fraîcheur et de candeur, et une vision ouverte de l’amour et du désir. Sexe, âge et carcans sociétaux, tout ça n’a guère d’importance ici.