Libye: Une semaine après le drame, Derna cherche toujours ses morts

Une semaine après les inondations dévastatrices qui ont fait des milliers de morts dans la ville libyenne de Derna , secouristes locaux et étrangers s’activent dimanche à rechercher les corps de milliers d’autres personnes toujours portées disparues .

Bilan démenti dimanche

Dans cette ville de 100’000 habitants bordant la Méditerranée dans l’est du pays, le désastre a laissé un paysage de désolation: ponts coupés en deux, voitures renversées, camions fracassés, poteaux électriques et arbres déracinés et effets personnels maculés de boue, selon une journaliste de l’AFP sur place. Mohammed Al-Zawi, 25 ans, vit dans une maison près de la plage de Derna. Il raconte à l’AFP avoir vu, la nuit du drame, «des flots d’eau emportant des voitures avec des gens à l’intérieur, des personnes et des biens. Tout a été déversé dans la mer».