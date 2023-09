Libye: Derna pleure ses morts et cherche ses disparus

Secouristes et volontaires s’activent vendredi à la recherche de milliers de personnes portées disparues à Derna, après des inondations qui ont dévasté la ville côtière de l’est de la Libye.

Le déferlement d’eau dans la nuit de dimanche à lundi a rompu deux barrages en amont, provoquant une crue éclair de l’oued qui traverse la ville et des flots de plusieurs mètres de haut, ont rapporté des habitants. Selon un photographe de l’AFP sur place, le centre-ville de Derna ressemble désormais à un terrain aplati par un rouleau compresseur. Les arbres ont été déracinés, les immeubles et les ponts détruits.

Les dégâts sont considérables et les autorités craignent un bilan humain très lourd dans la ville qui comptait 100’000 habitants avant la catastrophe. Des ministres du gouvernement de l’est libyen avancent des bilans différents, mais dépassant les 2600 morts, et les autorités craignent que ce chiffre ne grimpe au vu du nombre de disparus. Des habitants racontent que des centaines de corps gisent encore sous les tonnes de boue et de décombres.