Libye: La cheffe de la diplomatie libyenne suspendue 

«Une rencontre fortuite»

«J’ai parlé avec la ministre des Affaires étrangères du grand potentiel que représentent les relations entre les deux pays», a déclaré Eli Cohen, selon un communiqué de son bureau. «Ce qui s’est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d’une rencontre avec son homologue italien (Antonio Tajani), qui n’a comporté aucune discussion, accord ni consultation», a réagi le ministère des Affaires étrangères libyen dans un communiqué.

La ministre a rappelé «de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l’égard de la cause palestinienne», a ajouté le ministère en assurant que Najla al-Mangoush avait «refusé de s’entretenir avec une quelconque partie représentant l’entité israélienne» et était «restée catégoriquement ferme sur cette position». Le ministère libyen a en outre dénoncé une «exploitation par les médias hébraïques et internationaux» de cet «incident» qu’ils tentent de présenter comme «une réunion ou des pourparlers».