Libye: La «plupart» des morts auraient pu être évitées

Un bilan provisoire atteint les près de 3000 morts. AFP

La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l’est de la Libye «auraient pu être évités», a estimé jeudi le patron de l’Organisation météorologique mondiale qui dépend de l’ONU. «La plupart des victimes auraient pu être évitées», a affirmé Petteri Taalas lors d’un point de presse à Genève, pointant du doigt la désorganisation liée à l’instabilité politique dont souffre la Libye, depuis des années.

L’aide internationale à la Libye s’intensifie jeudi après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui a fait des milliers de morts et de disparus dans l’est du pays, ravageant la ville côtière de Derna. Le déferlement d’eau dans la nuit de dimanche à lundi, a rompu deux barrages en amont et provoqué des dégâts énormes dans cette ville de 100’000 habitants où des pâtés de maisons entiers, des voitures et un nombre incalculable de personnes ont été emportés dans la mer Méditerranée.

Des centaines de sacs mortuaires sont maintenant alignés dans les rues maculées de boue, dans l’attente d’une inhumation des victimes. Des habitants traumatisés et en deuil recherchent des proches disparus dans des bâtiments en ruine et des bulldozers évacuent des débris.

Au moins 30’000 sans-abri

L’ONU, les Etats-Unis, l’Union européenne et de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ont promis d’envoyer des équipes de secours et de l’aide, notamment de la nourriture, des réservoirs d’eau, des abris d’urgence et des fournitures médicales. Cependant, l’accès à la zone sinistrée reste très difficile après la destruction de routes et de ponts, les dommages causés aux lignes électriques et téléphoniques coupées dans de vastes zones, où au moins 30’000 personnes se sont retrouvées sans abri.

De plus, ce pays d’Afrique du Nord est plongé dans le chaos depuis la mort du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, avec deux gouvernements rivaux, l’un reconnu par l’ONU basé dans la capitale Tripoli, à l’ouest, l’autre étant installé dans la région orientale touchée par les inondations.

Bilan provisoire

Les bilans avancés par les autorités varient d’un responsable à l’autre. Si le porte-parole du ministère de l’Intérieur au sein du gouvernement de l’Est a fait état mercredi de plus de 3840 morts, le ministre lui-même, Issam Bouznigua, a parlé quelques heures plus tard de 2794 morts à Derna et dans les autres villes de l’Est. Le ministre de la Santé Othman Abdel Jalil avait dit, lui, s’attendre lundi soir à un bilan de 10’000 morts. Un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a fait état, lui, d’un nombre «énorme» de morts qui pourraient se compter en milliers, avec 10’000 disparus.

La tempête Daniel a pris de l’ampleur au cours d’un été exceptionnellement chaud et s’était abattue sur la Turquie, la Bulgarie et la Grèce, avant d’atteindre la Libye dimanche. «La tempête Daniel est un nouveau rappel de l’impact meurtrier catastrophique que le changement climatique peut avoir sur notre monde», a déclaré Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Derna n’est plus accessible que par deux entrées au sud (sur sept habituellement), et des pannes d’électricité généralisées ainsi que des perturbations du réseau de télécommunication y limitent les communications, selon l’Organisation internationale des migrations (OIM). Il s’agit de la pire catastrophe naturelle touchant la Cyrénaïque, province orientale de la Libye, depuis le grand tremblement de terre qui a frappé la ville d’al-Marj (est) en 1963.

Le risque des munitions

Dans le pays comme depuis l’étranger, la mobilisation est forte pour aider les victimes. Un responsable du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Erik Tollefsen, a mis en garde contre le danger lié aux munitions non explosées qui ont été déplacées vers «des zones auparavant exemptes de contamination» par les crues. Cela fait courir «davantage de risques pour les survivants et les personnes chargées de l’aide humanitaire», a-t-il averti.