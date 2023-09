Innondations en Libye: cadavres et carcasses dans le port de Derna

Il y a une dizaine de jours, le port de Derna accueillait encore des bateaux de pêche et des navires marchands. Les inondations qui ont dévasté cette ville de l’Est de la Libye l’ont transformé en dépotoir envahi de débris et de cadavres. Le port s’est vidé de ses ouvriers, de ses pêcheurs et des badauds, et peu de navires y accostent désormais. Seules des équipes de recherche et de secours locales et internationales s’activent sur place, s’efforçant de récupérer ce qui gît au fond du bassin portuaire.