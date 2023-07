Fribourg: Licencié car agressif, il pète les plombs

La gestion de la colère n’est pas une qualité innée chez tout le monde. En tout cas, pas chez ce quadragénaire fribourgeois. Licencié en mars 2022 à cause de son comportement agressif, il n’a visiblement pas digéré la nouvelle. Ainsi, quelques mois plus tard, il a posté des menaces adressées à son ancien chef d’atelier, sur l’une des chaînes Youtube officielles du Canton de Fribourg.

Il a notamment écrit: «Juan* faut payer maintenant, sinon je vais m’énerver. J’aimerais passer un bon Noël et tes vidéos de moi avec des caméras de surveillance... Tu sais ou tu peux te les mettre. Bisous tout doux (pour l’instant)» ou encore « Tu vois Juan, là je n’ai plus de sous depuis que tu m’as licencié. Je ne me suis pas inscrit au chômage, juste pour pas t’en donner la joie.» Le lendemain, en découvrant ces messages, Juan a écrit un mail à son ex-collaborateur pour lui demander de cesser ses agissements.