Hartley Sawyer

Licencié à cause de son intolérance

L’acteur Hartley Sawyer a été viré de la série «The Flash», après que ses anciens tweets racistes et homophobes ont refait surface…

Coup dur pour Hartley Sawyer. Il a été viré de la série «The Flash» dans laquelle il jouait le rôle de Ralph Dibny, alias Elongated Man, depuis 2017. La raison? D’anciens tweets au contenu raciste et homophobe de l’acteur ont refait surface sur le Net. Ce qui n’a pas plu du tout à la chaîne The CW et aux producteurs de la fiction. «Hartley Sawyer ne fera pas partie de la saison 7 de «The Flash», ont-ils fait savoir dans un communiqué relayé par justjared.com. Nous ne tolérons pas les remarques visant les origines ethniques, le genre ou l’orientation sexuelle. De tels propos sont contraires à nos valeurs et à notre politique qui tiennent à promouvoir un environnement sain, ouvert et rassurant pour nos employés.»