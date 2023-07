Football: Licencié par son club pour avoir privilégié sa sélection

Le Grenoble Foot 38 (Ligue 2 française) a annoncé samedi avoir licencié son attaquant Jordan Tell au motif que ce dernier a privilégié sa participation à la Gold Cup, le championnat des nations de la Concacaf (Amérique du nord et centrale), avec la Guadeloupe au lieu de rentrer comme convenu pour la reprise de l'entraînement.

«Le GF38 a pour autant permis à Jordan Tell de rejoindre la sélection de Guadeloupe sur la période qui ne gênait pas le club. Malgré plusieurs courriers et discussions entre le club et Jordan pour lui rappeler cet engagement réciproque, ce dernier n'est pas rentré à la date convenu et a ainsi clairement privilégié cette compétition au détriment de son engagement moral et contractuel envers le club», poursuit le GF38, qui dénonce «une attitude qui n'est pas acceptable».