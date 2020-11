Royaume-Uni : Licenciée pour la deuxième fois, elle écrit son désarroi sur LinkedIn

Dévastée d’avoir été renvoyée pour la deuxième fois de l’année, une jeune Anglaise a pris sa plus belle plume pour exprimer ses émotions sur le réseau social professionnel. Des milliers de personnes, ayant vécu la même chose déconvenue, ont été touchées par son texte.

La cause n’est pas celle d’une faute professionnelle mais bel et bien de la crise sanitaire, mettant à terre l’économie mondiale depuis plus de huit mois. Diplômée de l’Université de Westminster, Jessica avait d'abord décroché un emploi dans le bureau d'une entreprise de bijoux, mais à la suite du confinement du printemps, elle s'est retrouvée au chômage.

«Une année folle et imprévisible»

Interviewée par EssexLive, elle décrit également 2020 comme une «année folle et imprévisible.» Malgré les circonstances, l’Anglaise refuse de se laisser abattre et affirme être «reconnaissante d’avoir la santé et d’être entourée par des personnes incroyables»: «Je n'abandonnerai pas, et je suis plus que jamais déterminée à recommencer ma carrière.» Son but, trouver du travail dans les deux prochaines semaines afin qu'elle puisse encore obtenir une hypothèque avec son petit ami.