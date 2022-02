Licenciement abusif: Unia vise deux ans de salaire

Ce week-end, le plus grand syndicat de Suisse et ses délégué(e)s ont fixé une priorité politique pour les quatre années à venir: un renforcement de la protection contre le licenciement. Slogan de ce congrès: «C’est le moment!»

Unia s’est réuni en congrès ce week-end à Bienne (BE). Excepté les thèmes sociopolitiques d’actualité, les délégué(es) ont fixé une priorité en décidant de lancer les préparatifs pour un projet d’initiative populaire pour le renforcement de la protection contre le licenciement. C’est ce que communique le plus important syndicat de Suisse. Quatre thématiques, placées sous le slogan «C’est le moment!» ont été abordées: la protection contre le licenciement, la réduction du temps de travail, la reconversion éco-sociale de l’économie et de la société ou encore une garantie de l’emploi.